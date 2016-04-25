​Фахраддин Манафов вышел на сцену после 4-летнего перерыва

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялась премьера спектакля "Казанова: уроки любви".

Как сообщает Report, после 4-летнего перерыва народный артист Фахраддин Манафов вновь вышел на сцену.

До спектакля исполнитель роли Казанова Ф.Манафов ответил на вопросы журналистов: "Для меня нет никакой разницы, на какую сцену я вышел, будь то Русский драматический театр, Академический национальный драматический театр или Театр музыкальной комедии. Я выступал в Москве в Модерн театре. Надеюсь все будет хорошо. Хочу сказать, что в спектакле вместе со мной выступают талантливые актеры. Думаю, что мое выступление в этом театре будет успешным".

Авторы произведения "Казанова: уроки любви" - Виктор Коркия и Александр Лаврин. Режисcер Ильгар Сафат.

На премьере приняли участие заслуженные деятели культуры и искусства, а также посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

Очередной показ спектакля "Казанова: уроки любви" состоится 30 апреля.