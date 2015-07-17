 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фахраддин Манафов, в течение долгого времени не выступавший в театре, выйдет на сцену Академического драматического театра

    Он будет играть в одном спектакле с Фуадом Поладовым

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Известный актер, народный артист Фахраддин Манафов выйдет на сцену Академического национального драматического театра.

    Об этом Report сообщил директор театра Исрафил Исрафилов. 

    По его словам, в новом театральном сезоне народный артист Фахраддин Манафов и заслуженная артистка Мехрибан Зеки выступят на сцене драматического театра. Ф.Манафов сыграет главную роль в спектакле "Жители ада", а М.Зеки - в спектакле Эрика Шмидта "Мсье Ибрагим и цветок Корана". Премьера обоих спектаклей состоится в новом театральном сезоне. 

    И.Исрафилов отметил, что Ф.Манафов будет играть в одном спектакле с Фуадом Поладовым.

    Напомним, что народный артист Фахраддин Манафов в течение долгого времени не выступал в театре. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi