Фахраддин Манафов, в течение долгого времени не выступавший в театре, выйдет на сцену Академического драматического театра

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Известный актер, народный артист Фахраддин Манафов выйдет на сцену Академического национального драматического театра.

Об этом Report сообщил директор театра Исрафил Исрафилов.

По его словам, в новом театральном сезоне народный артист Фахраддин Манафов и заслуженная артистка Мехрибан Зеки выступят на сцене драматического театра. Ф.Манафов сыграет главную роль в спектакле "Жители ада", а М.Зеки - в спектакле Эрика Шмидта "Мсье Ибрагим и цветок Корана". Премьера обоих спектаклей состоится в новом театральном сезоне.

И.Исрафилов отметил, что Ф.Манафов будет играть в одном спектакле с Фуадом Поладовым.

Напомним, что народный артист Фахраддин Манафов в течение долгого времени не выступал в театре.