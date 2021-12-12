Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2021 года

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» боснийского режиссера Ясмилы Жбанич получил главную награду Европейской киноакадемии.
Лучшей актрисой стала сербская артистка Ясна Джуричич, которая сыграла главную роль в фильме-победителе. Лучшим актером признан Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец».
Премия Европейской киноакадемии — ежегодная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется «Европейским Оскаром».