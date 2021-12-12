О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2021 года

Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2021 года Фильм «Куда ты идешь, Аида?» боснийского режиссера Ясмилы Жбанич получил главную награду Европейской киноакадемии.
Искусство
12 декабря 2021 г. 15:57
Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2021 года

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» боснийского режиссера Ясмилы Жбанич получил главную награду Европейской киноакадемии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Лучшей актрисой стала сербская артистка Ясна Джуричич, которая сыграла главную роль в фильме-победителе. Лучшим актером признан Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец».

Премия Европейской киноакадемии — ежегодная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется «Европейским Оскаром».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi