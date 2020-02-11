Эрмитаж будет сотрудничать с азербайджанским музеем

Эрмитаж заключил соглашение о сотрудничестве с Азербайджанским национальным музеем ковра. Как сообщает Report cо ссылкой на "Петербургские ведомости", первой совместной акцией станет выставка ковров, которая откроется в ноябре во время Петербургского международного культурного форума.

В 2020 году Азербайджан является страной - гостем форума.

Соглашением предусмотрен проект "Пазырыкский ковер", координаторами которого выступят Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея ковра, и Игорь Малкиель, заведующий лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа. В этой лаборатории был разработан метод создания для слабовидящих объемных моделей произведений. Он был опробован в 2018 году на "Автопортрете с затененными глазами" Рембрандта. Теперь настала очередь эрмитажного Пазырыкского ковра - самого старого в мире, он создан в IV - III веке до н. э. и был найден во время археологических раскопок на территории Горного Алтая.

В Азербайджанском национальном музее ковра работает научно-исследовательский центр, где восстанавливают забытые технологии ковроткачества. Ткачихи соединят эрмитажную методику объемных моделей и свои навыки, чтобы создать для слабовидящих специальные объемные копии фрагментов Пазырыкского ковра. Это позволит и всем остальным лучше оценить работу старых мастеров.