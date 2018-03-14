Эрдоган отозвал иск против актрисы

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отозвал судебный иск против актрисы Селин Шекерчи.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, С.Шекерчи в бытность Эрдогана премьером посвятила ему статус на своей странице в социальной сети Twitter.

Тогда С.Шекерчи уподобила Эрдогана Саруману из фильма “Властелин колец”. Эрдоган расценил это как оскорбление и подал в суд на актрису. Актрисе была вменена статья за оскорбление должностного лица.

Процесс проходил в Стамбульском суде и С.Шекерчи грозило от 1 года 8 месяцев до 4 лет 4 месяцев лишения свободы. Однако судья заявил, что Эрдоган отозвал поданный иск, в связи чем адвокат истца – Ахмет Озал подал соответствующее ходатайство.

Отметим, что 28-летняя Селин Шекерчи известна по своим ролям в сериалах "Kavak yelleri", "Melekler korusun" и "Kaçak gelinler".