Эрдоган: Мы обратились в ЮНЕСКО совместно с Азербайджаном и Ираном

"Cовместно с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО".

"Cовместно с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии "2021 год - Год Ахи Эврана в ЮНЕСКО - по стопам Ахи Эврана - встреча с предпринимателями".

По словам президента Турции, 2021 год в Турции объявлен Годом Ахи Эврана.

Отметим, что Ахи Эвран (настоящее имя Шейх Насреддин Абул Хакайик Махмуд бин Ахмед аль-Хойи), широко известный как Пир Ахи Эвран-и Вели, родился в 1771 году в провинции Хой в Южном Азербайджане. Ахи Эвран был проповедником Бекташи. Он прибыл в Трабзон во время Трапезундской империи, проделав долгий путь из Хорасана в Анатолию, стоял у истоков гильдии Ахи, был шейхом и лидером 32 различных предпринимателей и ремесленников.

Детские годы Ахи Эврана прошли в Азербайджане. Оказавшись в Хорасане и Междуречье (Месопотамия), он учился у великих мастеров.

Он умер в 1251 году.