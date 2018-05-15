Энтони Хопкинса в костюме Короля Лира приняли за бездомного

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 80-летнего звезду "Молчания ягнят" актера Энтони Хопкинса приняли за бездомного, когда он снимался в новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира "Король Лир", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В современной адаптации произведения от "Би-би-си" Энтони Хопкинс играл Лира, объятого безумием: он скитается по улицам в потрепанной одежде и катит свои вещи в тележке.

Режиссер Ричард Айр перед показом фильма рассказал, что во время съемок одной из таких сцен к Хопкинсу подъехала женщина в инвалидной коляске. "Вы знаете, вверх по улице есть хостел, тележку можно отвезти туда, если хотите, - сказала она!", - вспоминает Айр.