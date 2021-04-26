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Энтони Хопкинс завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"

Энтони Хопкинс завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" Энтони Хопкинс стал самым пожилым обладателем "Оскара"
Искусство
26 апреля 2021 г. 08:29
Энтони Хопкинс завоевал Оскар в категории Лучшая мужская роль

Энтони Хопкинс стал самым пожилым обладателем "Оскара". Он удостоен награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Отец".

Как передает Report, трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе вел телеканал ABC.

В этой категории на "Оскар" также претендовали Гари Олдман ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Eн ("Минари") и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм "Ма Рейни: мать блюза".

Хопкинс - самый пожилой актер в истории, получивший "Оскар". Актеру сейчас 83 года, до этого рекорд принадлежал Кристоферу Пламмеру, скончавшемуся в феврале 2021 года. Пламмер получил награду киноакадемии США в возрасте 82 лет как "лучший актер второго плана" в фильме "Начинающие", и в 88 лет в этой же категории был номинирован на "Оскар" за роль в картине "Все деньги мира".

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Версия на азербайджанском языке Entoni Hopkins ən yaxşı kişi roluna görə "Oskar"a layiq görüldü

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