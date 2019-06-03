Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал на фестивале "Герой и время" в Железноводске о своих планах снять фильм о Чингисхане.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", в основе сценария лежит книга Чингиза Айтматова о монгольском хане.

"Это огромный фильм об одном человеке, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек", - поделился своими планами сербский кинорежиссёр.

Режиссёр называет произведение Айтматова "очень хорошей книгой очень хорошего киргизского и русского писателя". Некоторые кадры фильма придётся снимать или в Сибири, или на Кавказе.

"Есть сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замёрзнет, чтобы по ней перейти", - рассказывает о запланированной сцене Кустурица.

Режиссёр говорит, что фильм может быть готовым к следующему фестивалю «Герой и время». Мероприятие на Кавказе проходит впервые.