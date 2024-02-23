Эльдар Мансуров: Возможно достичь успеха в пении, даже не обладая глубокими познаниями в нотной грамоте

Для того чтобы стать успешным певцом, нет необходимости обладать глубоким пониманием нотного искусства.

Для того чтобы стать успешным певцом, нет необходимости обладать глубокими познаниями в нотной грамоте.

Как передает Report, об этом заявил композитор, народный артист Азербайджана Эльдар Мансуров в новом выпуске программы "Поговорим?" с журналистом Гамидом Гамидовым.

"Для чего нужны ноты? В классическом исполнении они служат основным средством фиксации и передачи музыкальных данных. Джазмены, как они становятся джазменами? Это им дано богом. Чувство импровизации, и этим все сказано. К примеру, когда какая-то музыкальная тема вдруг появляется, и ты, будто бы по вдохновению, начинаешь ее творчески варьировать, создавая уникальные моменты импровизации", - отметил Мансуров.

По мнению композитора, в современной азербайджанской эстраде отсутствует настоящая музыка.

"Поэтому я ушел от песенного жанра. В настоящее время я в основном пишу симфоническую музыку, оркестровую. С певцами я не хочу связываться", - добавил он.