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    Эльдар Гасымов примет участие на благотворительных акциях в Казахстане

    Победитель песенного конкурса Евровидение будет гостем благотворительного мероприятия в Уральске

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Победитель песенного конкурса "Евровидение", получивший известность в Европе азербайджанский певец Эльдар Гасымов выступит в качестве особого гостя на благотворительном мероприятии в Казахстане.

    Как передает Report, с этой целью в начале октября он посетит Казахстан.

    В рамках визита 2 октября Э.Гасымов будет гостем благотворительной акции в казахстанском городе Уральск.

    На вечере певец будет участвовать не только в качестве гостя, но и примет участие на многих проходящих в этом городе благотворительных акциях.

    По количеству приглашенных звезд данное мероприятие оставит позади все прежние мероприятия. По словам организаторов, для мероприятия выбран формат оперного бала.

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