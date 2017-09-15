Эльдар Гасымов примет участие на благотворительных акциях в Казахстане

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Победитель песенного конкурса "Евровидение", получивший известность в Европе азербайджанский певец Эльдар Гасымов выступит в качестве особого гостя на благотворительном мероприятии в Казахстане.

Как передает Report, с этой целью в начале октября он посетит Казахстан.

В рамках визита 2 октября Э.Гасымов будет гостем благотворительной акции в казахстанском городе Уральск.

На вечере певец будет участвовать не только в качестве гостя, но и примет участие на многих проходящих в этом городе благотворительных акциях.

По количеству приглашенных звезд данное мероприятие оставит позади все прежние мероприятия. По словам организаторов, для мероприятия выбран формат оперного бала.