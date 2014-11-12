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    Эльчин Азизов выступит на сцене театра оперы и балета

    В Азербайджанском государственном театре оперы и балета поставят оперу Травиата

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило солиста Государственного академического Большого театра (Российская Федерация), заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Азизова на роль Джермона в спектакле на оперу "Тривиата" Дж.Верди.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой театра оперы и балета.

    В спектакле, который состоится 30 ноября, наряду с Эльчином Азизовым выступят молодые и талантливые солисты театра оперы и балета Илаха Эфендиева (Виолетта) и Фарид Алиев (Альфред), а также народный артист Али Аскеров (Маркиз), заслуженный артист Сабина Асадова (Флора), Антон Ферштандт (Доктор).

    Спектакль пройдет под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Эййуба Гулиева.

    Отметим, что Эльчин Азизов - первый азербайджанский солист, выступающий на сцене Большого театра. Он является лауреатом международных конкурсов вокалистов.

    Эльчин Азизов побывал с успешными гастролями в ряде стран. Он получил положительный отзыв специалистов в области музыки и критиков театра России.

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