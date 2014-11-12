Эльчин Азизов выступит на сцене театра оперы и балета

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой театра оперы и балета.
В спектакле, который состоится 30 ноября, наряду с Эльчином Азизовым выступят молодые и талантливые солисты театра оперы и балета Илаха Эфендиева (Виолетта) и Фарид Алиев (Альфред), а также народный артист Али Аскеров (Маркиз), заслуженный артист Сабина Асадова (Флора), Антон Ферштандт (Доктор).
Спектакль пройдет под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Эййуба Гулиева.
Отметим, что Эльчин Азизов - первый азербайджанский солист, выступающий на сцене Большого театра. Он является лауреатом международных конкурсов вокалистов.
Эльчин Азизов побывал с успешными гастролями в ряде стран. Он получил положительный отзыв специалистов в области музыки и критиков театра России.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook