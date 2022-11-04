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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме Активисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Сеятель" в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений голландского художника.
Искусство
4 ноября 2022 г. 17:00
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме

Активисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Сеятель" в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений голландского художника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, произведение находится под защитным стеклом. Других деталей об инциденте пока не приводится.

Ранее похожие инциденты были зафиксированы в музеях в других европейских странах.

Винсент Ван Гог (1853-1890) - голландский живописец, один из мастеров постимпрессионизма. Среди его работ - "Подсолнухи", "Ирисы", "Ночная терраса в кафе", "Звездная ночь" и многочисленные автопортреты.

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Версия на английском языке Climate activists throw soup on Van Gogh's painting in Rome

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