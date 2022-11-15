Экоактивисты облили нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в музее в Вене

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation во вторник днем в знак протеста облили нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918), выставленную в Музее Леопольда в Вене.

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation во вторник днем в знак протеста облили нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918), выставленную в Музее Леопольда в Вене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице отделения движения в республике в Twitter.

"Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины - это смертный приговор человечеству", - заявили экоактивисты.

На видеозаписи инцидента, выложенной активистами, видно, как один из них вылил нефть из канистры на защитное стекло картины, а вторая приклеила себя к полотну. Протестующие были задержаны охраной музея.

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.