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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне Экоактивисты облили картину "Стога сена" Клода Моне в музее Потстадама.
Искусство
23 октября 2022 г. 21:25
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне

Экоактивисты облили картину "Стога сена" Клода Моне в музее Потстадама.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian,

Представители организации "Последнее поколение" облили полотно, а затем приклеили собственные руки к стене. Они заявляют, что таким образом пытаются привлечь внимание к мировой экологии. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают", - говорит один из активистов на видео, размещенном в соцсетях "Последнего поколения".

Напомним, что это произошло всего через девять дней после того, как в Национальной галерее Лондона экоактивисты облили томатным супом картину Винсента Ван Гога.

В прошлом году представители "Последнего поколения" устроили голодовку перед зданием Рейхстага, протестуя таким образом против "нежелания политиков действовать в связи с климатической ситуацией". А ранее в этом году они приклеили себя к оживленной трассе.

Активисты заявляют, что они представители последнего поколения, которое может остановить грядущий коллапс.

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