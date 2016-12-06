Эйюб Гулиев был музыкальным руководителем прошедшего в Москве конкурса "Щелкунчик"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ С 29 ноября по 6 декабря в Москве прошел Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".

Как сообщает Report, руководителем музыкальной программы конкурса, прошедшего в концертном зале имени Чайковского с участием Московского государственного филармонического оркестра, был лауреат международных конкурсов, дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

В состав жюри конкурса вошли Дмитрий Алексеев, Юстас Дварионас, Циан Ли, Захар Брон, Роберт Кабара, Борис Андрианов, Хансйорг Шелленбергер, Мария Федотова, Небойша Живкович, Вадим Эйленкриг.

Конкурс был создан в 2000 году телеканалом "Культура" и является единственным в стране телевизионным конкурсом, проводимым среди юных музыкантов в области академической музыки.