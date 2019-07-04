Египет попросил снять с британского аукциона 3000-летний бюст Тутанхамон

Министерство иностранных дел Египта попросило аукционный дом Christie's не выставлять на продажу украденный бюст фараона Тутанхамона, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В заявлении МИД Египта говорится, что изделие было незаконно вывезено из храма Каира в 1970-х годах. Так как скульптура является культурным наследием Египта, то она должна быть возвращена в страну.

Администрация аукциона в свою очередь утверждает, что выставленный на торги лот, был приобретен немецким коллекционером в период с 1973 по 1974 года. Кроме того, Christie's публиковал список всех владельцев реликвии за последние 50 лет в хронологическом порядке.

Отметим, что скульптура фараона сделана из кварцита коричневого цвета. Бюст представляет собой голову бога Амона с чертами лица Тутанхамона. По предварительным оценкам специалистов продажа бюста принесет Christie's около 5 млн. долларов.

Реликвия будет выставлена на торги в Лондоне 4 июля.