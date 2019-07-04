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Египет попросил снять с британского аукциона 3000-летний бюст Тутанхамон

Египет попросил снять с британского аукциона 3000-летний бюст Тутанхам
Министерство иностранных дел Египта попросило аукционный дом Christie's не выставлять на продажу украденный бюст фараона Тутанхамона

Министерство иностранных дел Египта попросило аукционный дом Christie's не выставлять на продажу украденный бюст фараона Тутанхамона, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В заявлении МИД Египта говорится, что изделие было незаконно вывезено из храма Каира в 1970-х годах. Так как скульптура является культурным наследием Египта, то она должна быть возвращена в страну.

Администрация аукциона в свою очередь утверждает, что выставленный на торги лот, был приобретен немецким коллекционером в период с 1973 по 1974 года. Кроме того, Christie's публиковал список всех владельцев реликвии за последние 50 лет в хронологическом порядке.

Отметим, что скульптура фараона сделана из кварцита коричневого цвета. Бюст представляет собой голову бога Амона с чертами лица Тутанхамона. По предварительным оценкам специалистов продажа бюста принесет Christie's около 5 млн. долларов.

Реликвия будет выставлена на торги в Лондоне 4 июля.

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