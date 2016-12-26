Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни.

Как передает Report, об сообщило в воскресенье вечером агентство Press Association со ссылкой на его агента.

"Джордж Майкл мирно скончался у себя дома", - заявил он.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.