Джордж Клуни заявил, что у него больше нет потребности сниматься в кино

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Американский актёр Джордж Клуни в интервью The Sunday Times заявил, что у него больше нет потребности сниматься в кино.

«Я снимался в кино довольно долго и, знаете, мне уже 56 лет. Я больше не тот парень, который привлекает девушек», — рассказал он.

Издание отмечает, что в июне Клуни и его партнёры по бизнесу продали совместное предприятие Casamigos по производству текилы за $1 млрд.

«Я занимался актёрским ремеслом, чтобы платить по счетам, но с тех пор, как я продал компанию по производству текилы за $1 млрд, я больше не нуждаюсь в деньгах!» — заключил Клуни.

При этом он добавил, что не исключает своего участия в интересных, по его мнению, проектах.