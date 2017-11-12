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    Джордж Клуни заявил, что у него больше нет потребности сниматься в кино

    Я больше не нуждаюсь в деньгах!

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Американский актёр Джордж Клуни в интервью The Sunday Times заявил, что у него больше нет потребности сниматься в кино.

    «Я снимался в кино довольно долго и, знаете, мне уже 56 лет. Я больше не тот парень, который привлекает девушек», — рассказал он.

    Издание отмечает, что в июне Клуни и его партнёры по бизнесу продали совместное предприятие Casamigos по производству текилы за $1 млрд.

    «Я занимался актёрским ремеслом, чтобы платить по счетам, но с тех пор, как я продал компанию по производству текилы за $1 млрд, я больше не нуждаюсь в деньгах!» — заключил Клуни.

    При этом он добавил, что не исключает своего участия в интересных, по его мнению, проектах.

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