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    Джордж Клуни удостоен почетного "Сезара" за вклад в киноискусство

    Премия Сезар - самая престижна национальная кинопремия во Франции

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Американский актер Джордж Клуни получил премию французской Академии кинематографических искусств и техник «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф.

    Как передает Report, награда была вручена в пятницу вечером на торжественной церемонии в парижском концертном зале "Плейель".

    Клуни поблагодарил французскую киноакадемию и подтвердил информацию о беременности своей супруги.

    Премия "Сезар" - самая престижна национальная кинопремия во Франции.

    В 2000 году Клуни получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "О где же ты, брат?". В 2006 году он получил "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Сириана".

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