​"Джокер": Полет Феникса

Ворвавшийся в кинотеатры этой осенью фильм «Джокер» поражает буквально же с первых кадров и пару раз за фильм мощно бьет под дых даже самого искушенного зрителя.

Несмотря на зловещий сюжет, фильм увлекает зрителя с первого кадра. Профессиональная игра актеров, захватывающие и неповторимые сцены фильма приковывают к экрану еще больше. Перед глазами зрителей разворачивается настоящая экзистенциальная драма, в которой показан процесс становления главного героя.

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

На антагонизмах, рвущих страдальца на части, построено сложное полотно режиссера Тодда Филлипса, прошедшего путь от комедиографа до, вероятно, фаворита наградного сезона.

Режиссер Тодд Филлипс и исполнитель главной роли Хоакин Феникс рассказывают историю Артура Флека, "маленького человека" с "синдромом неконтролируемого смеха", вместе методично препарируя образ Джокера, объясняя, что именно в механизме человека ломается, побуждая его пройти столь чудовищную трансформацию.

Хоакин фактурно очень подходит образу Артура Флека, который, как личность, умирает. Из пепла трагичного персонажа, словно птица Феникс, материализуется антигерой, улетая от реальности все дальше и дальше.

"Джокер" — это актёрское кино, в котором всё внимание на себя перетягивает Хоакин Феникс. Актёр проделал колоссальную работу для подготовки к роли: помимо впечатляющей физической трансформации (актер сильно похудел для роли) Феникс также научился имитировать три вида психопатичного смеха.

В этом фильме все работает на атмосферу.

Мрачная цветовая палитра с резкими яркими акцентами, фокус на мелких деталях, из которых собирается живой потрет Готэма. Фильм всё время держит в напряжении. Помимо актерской и режиссерской работы нужно отметить волнующий и живой саундтрек от исландской виолончелистки и композитора Хильдур Гуднадоттир, которая, также написала музыку и для сериала "Чернобыль".

Артхаусный «Джокер» не зря открывал программу Венецианского кинофестиваля, и публика встретила фильм овациями, жюри вручили ему высшую награду — «Золотого льва». Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль "Оскар" в 2020-м году.

Судя по всему фильм пришелся по вкусу и азербайджанским телезрителям.

Грандиозный показ фильма "Джокер" состоялся и в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus. Более двух месяцев команда CinemaPlus работала над шоу-программой к фильму "Джокер". И премьера долгожданного фильма была встречена телезрителями с большим интересом. Билеты на премьеру были распроданы просто с космической скоростью.

Администратор CinemaPlus Расим Бахышов сообщил Report, что фильм после презентации смог собрать большую аудиторию: "На каждый сеанс продаются тысячи билетов. Только в одном салоне продано свыше 270 билетов".

«Джокер» —один из лучших фильмов 2019 года, который уже триумфально прошелся по Венецианскому кинофестивалю, заслуженно получив Золотого льва , и наверняка поборется за призы и на "Оскаре".