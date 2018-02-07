Джим Керри призывает бойкотировать Facebook из-за "российского вмешательства"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Популярный голливудский актер и комик Джим Керри заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, а Facebook не пытается это остановить, и призвал бойкотировать соцсеть.

Как передает Report, об этом актер написал на своей страницу в Twitter.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актер.