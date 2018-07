Джеки Чан получит почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф

Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ Знаменитый китайский актер Джеки Чан получит премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Церемония вручения премии пройдет 12 ноября в Лос-Анджелесе.

Актер снимался в таких фильмах как "Пьяный мастер" (Zui quan, 1978), "Шанхайские рыцари" (Shanghai Knights, 2003), "Вокруг света за 80 дней" (Around The World in 80 Days, 2004) и других. Мастер восточных единоборств Джеки Чан занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров в мире (61 млн долларов).