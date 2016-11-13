 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джеки Чан получил почетный "Оскар"

    Торжественная церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый актер Джеки Чан стал лауреатом почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство.

    Как передает Report, об этом сообщается на станице микроблога Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Торжественная церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в субботу.

    "После 200 фильмов, стольких сломанных костей, он ("Оскар") мой", — сказал 62-летний актер во время награждения.

    Известно, что Джеки Чан, снимаясь в фильмах, часто самостоятельно выполняет трюки вместо каскадеров, в результате чего актер неоднократно получал травмы, в том числе переломы.

    Джеки Чан снялся в главных ролях в более чем в 100 фильмах. Он не только актер, но и режиссер, продюсер, сценарист и певец. Актер известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi