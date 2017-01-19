Джек Николсон завершил актерскую карьеру

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Легендарный голливудский актер Джек Николсон принял решение завершить актерскую карьеру. В последний раз известный исполнитель появлялся на большом экране в фильме "Как знать".

Как сообщает Report, о решении не принимать участия в съемках поведал его друг и актер Питер Фонда.

Однако он отметил, что 79-летний Николсон готов вернуться на съемочную площадку, если ему предложат экстраординарную роль.

"Я думаю, он фактически ушел на пенсию. Не хочу говорить за него, но он уже достаточно много работал, да и в финансовом плане себя обеспечил", – рассказал Фонда.

Напомним, за свою карьеру Николсон трижды становился лауреатом премии "Оскар". Еще 9 раз актер был номинирован на почетную награду.