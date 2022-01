Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу

Новозеландка Джейн Кэмпион удостоена премии "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили организаторы премии в Twitter.

Награду в этой номинации она получила за работу над лентой "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021). Фильм рассказывает о двух разных по характеру братьях, которые владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Основную конкуренцию в этой категории ей составляли оскароносный Стивен Спилберг с фильмом "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) и Кеннет Брана с лентой "Белфаст" (Belfast, 2021).