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Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого «Аватара»

Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого «Аватара» Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма «Аватар» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo.
Искусство
12 сентября 2022 г. 06:34
Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма «Аватар» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo.

Как передает Report, об этом сообщает The Collider.

Помимо этого, Кэмерон сообщил о продолжении съемок «Аватара 3». При этом режиссер намекнул, что несмотря на то, что «Аватар 2» находится на стадии пост-продакшна, «все идет хорошо». Он предоставил зрителям несколько 3D-сцены будущего фильма. На кадрах были показаны распри между На'ви, бой в лесу Пандоры, а также спор между Нейтири (Зои Салдана) и Джейком Салливаном (Сэм Уортингтон).

Действие второй части пройдет на том же острове Пандора, но в другой местности. Семья главных героев переберется жить к океану. События саги развернутся спустя 14 лет после оригинальной истории.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2022 года, а остальные три части будут выходить раз в два года — в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно. Предварительно, четвертый «Аватар» выйдет 18 декабря 2026.

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