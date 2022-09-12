Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма «Аватар» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo.

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма «Аватар» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo.

Как передает Report , об этом сообщает The Collider.

Помимо этого, Кэмерон сообщил о продолжении съемок «Аватара 3». При этом режиссер намекнул, что несмотря на то, что «Аватар 2» находится на стадии пост-продакшна, «все идет хорошо». Он предоставил зрителям несколько 3D-сцены будущего фильма. На кадрах были показаны распри между На'ви, бой в лесу Пандоры, а также спор между Нейтири (Зои Салдана) и Джейком Салливаном (Сэм Уортингтон).

Действие второй части пройдет на том же острове Пандора, но в другой местности. Семья главных героев переберется жить к океану. События саги развернутся спустя 14 лет после оригинальной истории.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2022 года, а остальные три части будут выходить раз в два года — в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно. Предварительно, четвертый «Аватар» выйдет 18 декабря 2026.