Названы имена музыкантов, которые выступят на церемонии вручения премии "Оскар"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд, британский музыкант Стинг, а также американский актер и композитор Лин-Мануэль Миранда выступят на церемонии вручения кинопремии "Оскар" с песнями, номинированными на награду. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Американской академии киноискусств.

В исполнении этих музыкантов прозвучат произведения, ставшие претендентами на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму". Так, Джастин Тимберлейк исполнит саундтрек "Can’t Stop the Feeling!" из кинофильма "Тролли" (Trolls). В 2016 году сингл стал наиболее продаваемым в США.

Стинг исполнит "The Empty Chair" - песню, которую он написал в соавторстве для документального фильма "Джим: История Джеймса Фоули" (Jim: The James Foley Story).

89-я ежегодная церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.