Архитектор: Дворец шекинских ханов носит следы месопотамской архитектуры - ИНТЕРВЬЮ

На проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Report представляет интервью с архитектором Сохрабом Рагимовым, в разговоре с которым были затронуты темы архитектурного стиля и исторической значимости Дворца шекинских ханов.

- В чем особенности архитектурного стиля Дворца шекинских ханов?

- Дворец шекинских ханов был построен в смешанном восточном стиле. Полукуполы и своды носят в себе следы восточной, преимущественно месопотамской архитектуры. Первый в мире купол был построен до нашей эры, приблизительно в 4000 году в Месопотамии. Полукуполы – это элементы, на которые опирается купол или потолок, что помогает уменьшать давление на стены строения. Во Дворце шекинских ханов на этих полукуполах выложена мозаика с использованием кусочков зеркал.

- Что дает Дворцу шекинских ханов включение в Список всемирного наследия?

- Историческая часть Шеки, являющегося одним из древнейших городов Азербайджана, столетиями была известна как один из культурных центров нашей страны. Включение в Список всемирного наследия придает Дворцу шекинских ханов дополнительно, как видно из названия, всемирную ценность. Принятие такого решения связано с тем, насколько высоко ценится культура Азербайджана. Теперь Шеки будет считаться культурным наследием не только Азербайджана, но и всего человечества. В этом имеются и положительные стороны для нашего государства. Первостепенные факторы – это то, что об Азербайджане узнают больше в мире, сюда повысится турпоток.

- Какие работы после этого можно будет проводить во Дворце шекинских ханов?

- Если оценивать Дворец шекинских ханов с исторической точки зрения, то дворец следует отнести к историческому произведению значимости первого уровня. Сдавать в эксплуатацию дворец соответственно его предназначению нельзя, и не потому, что сейчас нет понятия дворца. Например, даже если в составе этого дворца будет историческая баня, эксплуатировать его запрещено, поскольку строение целиком относится к историческому произведению значимости первого уровня. Это произведение можно только своевременно ремонтировать и реставрировать в соответствии со стилем и использовать как музей. Считаю, что у нас должна быть создана структура по охране исторических памятников, произведения должны ремонтироваться соответственно требуемой степени, охраняться и эксплуатироваться в той мере, в которой это дозволено. Некоторые регионы, в частности, регион, где расположен Дворец шекинских ханов, следует целиком объявить историческим регионом, что будет означать, что регион имеет историческую ценность.