Две похищенные картины Ван Гога обнаружены в Неаполе

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Две похищенные картины нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) обнаружены сотрудниками правоохранительных органов Италии в Неаполе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Речь идет о произведениях искусства "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884-1885). Картины были похищены в 2002 году из музея Ван Гога в Амстердаме.

По данным телеканала, полотна были обнаружены в ходе полицейского расследования и находятся в хорошем состоянии.

Как скоро они вернуться на родину, пока не сообщается.