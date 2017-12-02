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    Два народных артиста Азербайджана дадут совместный концерт

    Концерт Фархада Бадалбейли и Мурада Адгёзалзаде пройдет в сопровождении Азербайджанский государственный симфонический оркестр им У.Гаджибейли

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 8 Декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адгёзалзаде выступят с концертной программой.

    Как сообщает Report, концерт пройдет в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли.

    На концерте под художественным руководством молодого дирижера Фуада Ибрагимова прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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