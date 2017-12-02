Два народных артиста Азербайджана дадут совместный концерт

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 8 Декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адгёзалзаде выступят с концертной программой.

Как сообщает Report, концерт пройдет в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли.

На концерте под художественным руководством молодого дирижера Фуада Ибрагимова прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.