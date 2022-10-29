Документальный фильм "Божья коровка"

Состоялась презентация короткометражного документального фильма «Божья коровка» о 19 гражданах Азербайджана, которые 54 дня находились в блокаде Армении с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Состоялась презентация короткометражного документального фильма «Божья коровка» о 19 гражданах Азербайджана, которые 54 дня находились в блокаде Армении с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Идея создания фильма принадлежит информационному агентству Report. Фильм снят при финансовой и технической поддержке Global Media Group.

Директор фильма - Фуад Гусейналиев, режиссер-постановщик и сценарист - Аяз Мирзоев, продюсер - Имдад Ализаде, оператор - Ага Нагиев, монтаж - Арзум Нурушзаде.

Кадры были сняты в селе Чайкенд Кяльбаджарского района, где 19 человек попали в окружение, в селе Огулдяря Лачынского района, где они находились в осаде, и в селе Гюлябирд Лачынского района, где они вырвались из окружения.

В фильме рассказывается о том, как 19 человек на протяжении 54 дней прятались от врага.

Ознакомиться с документальным фильмом «Божья коровка» можно по этой ссылке.