Документальный фильм "Полковник" будет показан в Польше

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 14 марта в столице Польши Варшаве будет продемонстрирован документальный фильм "Полковник", снятый по государственному заказу на студии документальных фильмов "Салнаме".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил отдел информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

Фильм повествует о жизни и деятельности азербайджанского полковника Вели бека Ядигара, служившего в армиях Царской России, Азербайджанской Демократической Республики и Польши, и награжденного многочисленными орденами и медалями. Режиссером фильма является Тахир Алиев, автор идеи - Гасан Гасанов, автор сценария - Рамиль Алекберов, оператор - Фаиг Керимов, композитор - Азер Гаджиалескерли, продюсер - Назим Гусейнов.

Съемки фильма проходили в Азербайджане, Грузии и Польше.

В презентации фильма, снятого при поддержке посла Азербайджана в Польше Гасана Гасанова, примет участие режиссер фильма Тахир Алиев.