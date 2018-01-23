Документальный фильм “Цель-Баку” продемонстрирован в Лос-Анджелесе

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Документальный фильм “Цель-Баку: как Гитлер проиграл битву за нефть”, снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спродюсированный Арзу Алиевой, был показан в расположенном в Лос-Анджелесе одном из самых крупных и известных медцентров США Седарс-Синаи.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в мероприятии, состоявшемся по инициативе и при поддержке генконсульства, приняли участие известные врачи, генконсулы зарубежных стран, деятели науки и культуры, представители местных СМИ, активисты азербайджанской, еврейской и других общин.

Открывший мероприятие вступительным словом известный кардиолог медцентра Седарс-Синаи Исхар Харузи отметил высокую значимость фильма с точки зрения сохранения историко-общественной памяти, донесении до широкой общественности неизвестных сторон Второй Мировой Войны.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поведал об истории развития нефтяной промышленности в Азербайджане, ведущей роли нефти в социальной, экономической и политической жизни Азербайджана, начиная с XIX века. В своем выступлении генконсул также рассказал о неоценимых заслугах азербайджанцев, воевавших на передовой и в тылу в достижении победы над фашизмом во Второй Мировой Войне. Н.Агаев подчеркнул, что из 700 тысяч отправившихся на фронт азербайджанцев не вернулись 400 000, что составляло 10% населения Азербайджана того времени. Дипломат подчеркнул особую роль отваги, удали азербайджанцев на войне и стратегическую роль бакинской нефти в завоевании победы, рассказав о том, что в 1941-1945 гг. свыше 70% нефтедобычи СССР и свыше 80% производства топлива приходилось на долю Баку. Генконсул отметил, что фильм о событиях Второй Мировой, снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спродюсированный Арзу Алиевой, в 2015 году был показан на знаменитом телеканале "National Geographic" на различных языках. Цель создания фильма – сохранить и увековечить героическую историю Азербайджана, донести ее до молодежи и мировой общественности.

После выступлений состоялся показ фильма, который был очень хорошо встречен зрителями.

Затем генконсул Н.Агаев ответил на вопросы гостей мероприятия.