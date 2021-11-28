Дочь всемирно известного азербайджанского музыканта госпитализирована в Москве

В Москве госпитализирована Ольга Ростропович, дочь виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской.

В Москве госпитализирована Ольга Ростропович, дочь виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, отмечается, что она неудачно упала у себя дома и повредила пальцы, в результате чего потеряла сознание. Ее поместили в кардиологическое отделение - в больницу она поступила с повышенным артериальным давлением.

Ольга Ростропович - президент Фонда культурных и гуманитарных программ, основанного ее отцом, и глава Центра оперного пения Вишневской. Она активно участвует в музыкальных и культурных событиях: входила в жюри международного конкурса "Щелкунчик", организовывала XV международный музыкальный конкурс имени Чайковского.

Мстислав Ростропович является выдающимся мастером, внесшим неоценимый вклад в развитие современной мировой музыки. Он открыл новую эру в истории виолончельного исполнительства и многочисленными выступлениями в качестве дирижера симфонического оркестра в самых престижных концертных залах еще более обогатил сокровищницу общечеловеческой культуры. Ростроповичу принадлежат исключительные заслуги в области укрепления международных культурных связей родного Азербайджана и развития его музыкального искусства.