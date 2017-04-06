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    Дочь президента Азербайджана со своим сыном посетила кинотеатр сети Cinema Plus - ФОТО

    Гостями был выбран анимационный фильм Босс-молокосос

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева со своим сыном сегодня посетила кинотеатр сети Cinema Plus Amburan Mall. Об этом Report сообщили в Cinema Plus.

    Гостями был выбран анимационный фильм "Босс-молокосос", от просмотра которого они получили большое удовольствие.

    Отметим, что Cinema Plus Amburan Mall расположен в поселке Бильгя, на первом этаже торгового центра Amburan Mall. В кинотеатре три зала и 164 места, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высококлассными креслами испанского производства.

    Помимо этого в Cinema Plus Amburan Mall применяется технология Master İmage 3D.

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