Добровольцы ASAN поставили произведение Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы" - ФОТО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Добровольцы ASAN в рамках совместного сотрудничества с министерством культуры и туризма поставили произведение Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы".

Как сообщает Report, спектакль показан на сцене Театра юного зрителя.

Роли в спектакле, режиссером которого является актер Гянджинского государственного драматического театра, заслуженный артист Фаиг Гасымов, исполняли добровольцы ASAN xidmət в Гяндже.

На вечере участвовали председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Керимов, внуки Джафара Джаббарлы Бахлул Аббасов, Гамяр Сейфаддингызы (директор Дома-музея Джафара Джаббарлы) и другие гости.