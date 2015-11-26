Для Симфонического оркестра театра оперы и балета приобретены новые музыкальные инструменты

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По заказу министерства культуры и туризма для Симфонического оркестра Азербайджанского государственного театра оперы и балета приобретены новые духовые, ударные и струнные музыкальные инструменты.

Как сообщает Report, новые инструменты на днях были переданы симфоническому оркестру театра.

Инструменты приобретены у таких известных европейских музыкальных фирм, как "Monning", "Shreiber", "Karl Hofner", "Gewa" (Германия), "Selmer" (Франция), "Tomastic" (Австрия).

Как известно, Симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра оперы и балета – один из ведущих музыкальных коллективов страны, исполняет сложные оперные и балетные композиции, достойно представляет страну за рубежом.

Коллектив с большой радостью и воодушевлением воспринял эту новость и выразил руководству министерства культуры и туризма и главе государства благодарность за оказанную заботу и внимание.