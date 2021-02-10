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Disney закрывает одну из студий из-за коронавируса

Disney закрывает одну из студий из-за коронавируса Закрытие студии связано с экономическими проблемами, вызванными пандемией
Искусство
10 февраля 2021 г. 13:29
Disney закрывает одну из студий из-за коронавируса

Студия Disney приняла решение закрыть студию Blue Sky Studios, где были все пять частей "Ледникового периода". Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Закрытие студии связано с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

В течение двух месяцев будут уволены 450 сотрудников Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios существовала с 1987 год. В 2017 году студия Walt Disney выкупила компанию у 21st Century Fox. Кроме «Ледникового периода», студия сняла две части «Рио», «Роботов», «Фердинанда», «Камуфляж и шпионаж».

Ранее сообщалось, что некоторые сцены нового фильма о Бонде придется переснять из-за паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке “Disney”in studiyası bağlanır

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