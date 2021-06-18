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Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла

Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла Компания Walt Disney объявила о выходе нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла
Искусство
18 июня 2021 г. 10:59
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла

Компания Walt Disney объявила о выходе нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Как сообщает Report, новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").

Тизер мультсериала был опубликован на странице Disney в Twitter. В нем бурундуки Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Появятся ли в кадре мышь Гаечка, крыс Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, пока неизвестно.

Мнение пользователей в Twitter о выложенном трейлере нового сериала разделилось. Многие раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале".

"Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите как делали "Чип и Дейл спешат на помощь" в 1989-м!" — высказался один из пользователей.

"Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится", — присоединился к обсуждению другой.

Другие же назвали новый сериал милым и заявили, что ждут его выхода с нетерпением.

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