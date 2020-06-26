​Disney изменит аттракционы в парках из-за обвинений в расизме

Американская компания The Walt Disney Company изменит тематику аттракционов в своих парках развлечений из-за обвинений в расизме.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

Уточняется, что изменения коснутся двух парков — Disney World Resort в Орландо (Флопида) и Disneyland в Анахайме (Калифорния).

Представители компании сообщили, что обвинения в расизме были связаны с водным аттракционом Splash Mountain. Водная горка связана с тематикой фильма 1946 года "Песня юга" (Song of the South) Уилфреда Джексона. Теперь же компания переделает аттракцион в стиле мультфильма 2009 года "Принцесса и лягушка", главной героиней которого является чернокожая принцесса по имени Тиана.

В петиции, опубликованная на сайте Change.org, сообщается, что поездка на аттракционе, который находится в парках во Флориде, Калифорнии и Японии, "пропитана чрезвычайно проблематичными и расистскими стереотипами" из фильма 1946 года. Авторы обращения потребовали редизайна, им удалось собрать более 20 тысяч подписей.

Ранее американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия "эскимо" из-за дискриминации эскимосов.

До этого американские интернет-пользователи возмутились отказом стримингового сервиса HBO Max показывать классический фильм "Унесенные ветром" из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Они назвали это началом "сжигания книг и культурных чисток левых".

25 мая Джордж Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре после ареста мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста. В некоторых случаях протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.