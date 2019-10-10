​Директору Национального музея искусств вручили французский орден

Французский Орден Искусств и литературы вручен директору Национального музея искусств Чингизу Фарзалиеву.

Как сообщает Report, церемония вручения награды состоялась сегодня в резиденции посла Франции.

Посол Франции в Азербайджане Закари Грос отметил, что это не первая награда Ч.Фарзалиева. Посол напомнил, что в 2017 году в Баку прошла выставка "Французское искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана" в рамках 80-летия Азербайджанского национального музея искусств, посетители которой смогли увидеть образцы культурного наследия Франции.

Орден Искусств и литературы учреждён в середине прошлого века с целью отметить наиболее выдающиеся явления мировой культуры.

Орденом Искусств и литературы отмечаются выдающиеся деятели культуры Франции и всего мира. У почетной награды есть три степени - Кавалер, Офицер и Командор. Решение о награждении принимает министр культуры Франции при содействии специального комитета.