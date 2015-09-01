​Директор студии "Азанфильм" уволился

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Уволился директор студии "Азанфильм" Фариз Ахмедов.

Как сообщил Report Ф.Ахмедов, он ушел с занимаемой должности по собственному желанию: "Мне самому захотелось уволиться, так как работа мешала моему творчеству. За три года работы в качестве директора мне не удалось снять ни одного фильма, так как на это не было времени. Поэтому решил вернуться к творчеству. Сейчас я уже приступил к съемкам нового фильма".

По словам Ф.Ахмедова, пока должность директора студии "Азанфильм" остается вакантной. Временного его обязанности исполняет Алисаттар Гулиев, который является заместителем директора студии.