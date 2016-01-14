Директор: Пока нам не сказали ничего конкретного касательно сноса здания, где действует театр YUĞ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Пока нам не сказали ничего конкретного касательно сноса здания, где действует театр YUĞ".

Об этом в заявлении Report отметил директор театра Тарлан Расулов.

По его словам, в настоящее время театр действует в прежнем здании и коллектив никуда не переехал: "Пока мы находимся в нашем здании и ничего конкретного нам не сказали. Даже если наше здание и снесут, не стоит делать из этого трагедию. Разве суть театра YUĞ заключается в здании? YUĞ - это идея, эстетика. Наш зритель найдет нас, вне зависимости от места, где мы будем действовать".

Отметим, что в прессе распространилась информация о сносе в ближайшее время здания, где действует театр YUĞ. Оно было построено в XVI веке. Здание находится на подлежащей сносу территории.