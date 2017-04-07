Директор Национального музея искусств Азербайджана стал почетным профессором института искусств имени Сурикова

Москва. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Московском Государственном академическом художественном институте искусств (МГАХИ) имени В.И.Сурикова состоялась торжественная церемония вручение мантии почетного профессора данного вуза директору Национального музея искусств Азербайджана Чингизу Фарзалиеву, сообщает российское бюро Report.

"Ровно 50 лет назад я поступил в этот вуз. Здесь получил прекрасное академическое образование. Общение с преподавателями вуза, однокурсниками предопределило всю мою дальнейшую жизнь. Много прекрасных воспоминаний связано со студенческими годами. Поэтому мне вдвойне приятно вернуться в стены своего альма-матер уже в качестве профессора", - заявил Ч.Фарзалиев на церемонии.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ч.Фарзалиев является одним из выдающихся выпускников института имени Сурикова.

Так ректор вуза Анатолий Любавин указал, что звание почетного профессора выдается в исключительных случаях и только по рекомендации известных искусствоведов.

"В данном случае была рекомендация председателя Союза художников России Таира Салахова и главного редактора журнала "Третьяковская галерея" Александра Рожана. Мы принимаем в почетные профессора тех деятелей искусств, которые являются великими представителями культуры разных народов. Очень важно, что такие деятели культуры, как Чингиз Фарзалиев, сшивают наши народы, наши страны, укрепляют нашу дружбу", - сказал ректор МГАХИ.

Отметим, что Чингиз Фарзалиев является почетным профессором многих зарубежных вузов, в том числе Кембриджа и Российской академии художеств. Посвятив свою жизнь искусствоведению, он стал автором многих фундаментальных книг, в том числе серии из 36 книг под названием "Sərvət" ("Достояние"), которая посвящена 45 самым известным представителям национального искусства XX столетия Азербайджана.

На мероприятии присутствовали представители Российской академии художеств, Союза художников России, посольства Азербайджана в России, а также преподавательско-студенческий коллектив МГАХИ имени Сурикова.