​Директор Музыкального театра вошел в состав жюри международного конкурса

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Директор Азербайджанского государственного музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев избран в жюри международного конкурса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что при организационной поддержке министерства культуры России, Союза театральных деятелей России, Международной ассоциации музыкальных театров, Фонда Герарда Васильева по сохранению и защите жанра оперетты, министерства культуры Свердловской области, Союза театральных деятелей Свердловской области в мае этого года в Екатеринбурге пройдет VI Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина.

На имя А.Лалаева пришло пригласительное письмо, в котором оргкомитет конкурса заявляет о включении его в состав жюри.

Возглавит жюри народный артист России, всемирно известный вокалист и актер Виктор Кривонос.

В конкурсе, проходящем в номинации "Вокальное и сценическое искусство", могут принять участие молодые российские и зарубежные вокалисты в возрасте до 35 лет.

Конкурс пройдет 16-21 мая в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии.