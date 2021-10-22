Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю

Музей истории и искусства Гулбенского района Латвии планирует издать книгу, посвященную известному латвийскому художнику Юлиусу Страуме, изучавшему искусство ковроткачества в Азербайджане.

Музей истории и искусства Гулбенского района Латвии планирует издать книгу, посвященную известному латвийскому художнику Юлиусу Страуме, изучавшему искусство ковроткачества в Азербайджане.

Об этом Report заявила директор латвийского Музея истории и искусства Гулбенского района Валда Ворза.

"Мы планируем издать книгу и делать общие проекты с Азербайджаном, продолжать выставочную деятельность латвийских художников в Азербайджане, что будет способствовать укреплению культурного сотрудничества между странами", - заявила она.

Ворза признается, что очень рада, что приехала в Азербайджан уже во второй раз. Она отметила, что Азербайджана и Латвию в этот раз объединило творчество латвийского художника прикладного искусства Юлиуса Страуме, который в начале прошлого века, около 16 лет жил и трудился на Кавказе, в том числе и в Азербайджане. В Шуше, латвийский художник преподавал уроки прикладного искусства. Там он и делал зарисовки карабахских ковров и изучал все тонкости ковроткачества, в том числе и специфику орнаментов, характерных для ковров из этого региона Азербайджана. Эти орнаменты сохранились в его каталогах и используются в нынешнее время.



"Книга, которую мы планируем издать будет посвящена работам Юлиуса Страуме, в которых он использовал восточные мотивы. В то время пока он жил в Азербайджане, он успел научиться ковроткачеству и даже сам соткал 10 ковров, придумав его дизайн,"- заметила она.

"Искусство и культура - самый стойкий мост между народами Азербайджана и Латвии. В карабахские ковры, в эти орнаменты, в эти цвета люди вкладывали суть народа, их обычаи и традиции. Карабахские ковры рассказывают историю, дают нам понятие о жизни и быте того времени. Это трудно переоценить",- отметила она.

Ворза также добавила, что коллекция из Музея истории и искусства Гулбенского района будет выставлена в Национальном Музее Ковра в Азербайджане. "На выставке ожидаются произведения прикладного искусства, которые ткутся в Латвии, реплики ковров сотканные по дизайну Юлиуса Страуме, а также интересные предметы из фарфора",- сказала она.