Директор "Азербайджанфильм" удостоен приза международного кинофестиваля

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Мушфиг Хатамов был удостоен приза "Особое упоминание" ("Хюсуси вургулама") на 13-ом международном кинофестивале в индийском городе Пуне.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила киностудия "Азербайджанфильм".

Мушфиг Хатамов завоевал приз в качестве продюсера фильма "Набат".

Фильм был включен в основную конкурсную программу фестиваля в Индии.

Отметим, что фильм "Набат" снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в 2014 году по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Авторами сценария являются Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, режиссером-постановщиком - Эльчин Мусаоглу, оператором-постановщиком - Абдулрагим Башарат, художником-постановщиком – Шахин Гасанли, композитором – Хамед Сабет, исполнительным продюсером - Ариф Сафаров, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Главные роли в экранном произведении исполнили Фатима Мотамед Арья, Видади Алиев, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов и другие.