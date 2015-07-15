Дирекция Лувра намерена начать большую программу модернизации музея

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В одном из крупнейших музеев мира - парижском Лувре - начнется крупномасштабная программа модернизации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор музея Жан-Люк Мартинез.

Он напомнил, что последняя большая перестройка Лувра имела место три десятка лет назад, при президенте Франсуа Миттеране. Именно тогда музей обзавелся своей знаменитой стеклянной пирамидой, созданной архитектором китайского происхождения Бэй Юймином над подземным входом.

В настоящее время сразу несколько групп экспертов ведут работы над научными и культурными проектами, которые лягут в основу преобразования Лувра. В частности, для большего удобства доступа посетителей будут созданы два новых входа. Таким образом, их общее число достигнет пяти. Директор напомнил в этой связи, что при создании в прошлом нового входа через пирамиду архитекторы рассчитывали не более чем на 5 млн. посетителей - сейчас же их почти вдвое больше.

Предстоит также значительно преобразовать те маршруты, по которым будут двигаться посетители, намечено создать тематические залы.